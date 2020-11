Commisso nero come la pece. Barone fa la voce grossa nello spogliatoio

Una brutta figura quella rimediata dalla Fiorentina domenica scorsa, che il presidente Rocco Commisso ha faticato a digerire. Su La Nazione si legge che in casa viola c’è stato anche spazio per un nuovo confronto all’interno dello spogliatoio. La prestazione impalpabile all’Olimpico, dove Ribery e compagni sono esistiti solo nei primi dodici minuti, ha fatto rammaricare il direttore generale Joe Barone, al quale – con patron Rocco assente ma dall’umore nero come la pece – è toccato l’ingrato compito di fare la voce grossa e di richiamare tutti all’ordine. Il mister, lo staff e la squadra.

0 0 vote Article Rating