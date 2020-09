Commisso: “Nessun presidente ha speso 300 milioni al primo anno. Voglio un piazzamento in Europa o la Coppa Italia, non sono venuto per arrivare decimo”

Nella lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport Rocco Commisso ha parlato anche delle ambizioni della sua Fiorentina: “Ho visto in televisione mio figlio Joseph alzare la prima Coppa della nostra gestione dopo la vittoria della Primavera. Spero presto di vivere la stessa emozione. Ricordo che nessun proprietario si è impegnato a spendere oltre 300 milioni di euro nel suo primo anno. E inoltre la Fiorentina è della mia famiglia al cento per cento quindi sono tutti soldi miei. Vorrei anche aggiungere che alcune tra le principali società italiane hanno tanti debiti mentre noi fino ad oggi non dobbiamo un euro alle banche. Detto qusto io voglio vincere. Non sono venuto per arrivare decimo ma per vincere. Dove per vincere intendo dire andare in Europa League, magari andare in Champions o conquistare una Coppa Italia. Credo che questo sia possibile. Però datemi tempo. Rocco non fa promesse che non può mantenere. Poi, voglio fare meglio del decimo posto”.

