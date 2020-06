Commisso non è solo! Sentite Scaroni: “Se anche gli stadi vengono considerati monumenti storici non ne usciamo più. C’è bisogno di impianti moderni”

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato a Radio Rai per parlare del futuro dello Stadio Giuseppe Meazza, sostenendo di fatto la stessa causa del patron della Fiorentina Rocco Commisso: “Le belle arti hanno detto che non si tratta di un monumento storico e mi sembra ovvio: in Italia ce ne sono tantissimi, se ci mettiamo anche gli stadi tutto diventa storico. Il Meazza non sparirà ma abbiamo bisogno di un nuovo stadio, adatto ai tempi e all’epoca che stiamo vivendo oggi. Se gli azionisti stranieri investono più di un miliardo credo che si possa parlare di miracolo”.

0 0 vote Article Rating