Commisso: “Non ho mai detto che il campionato è falsato, ecco cosa dovrebbe succedere al Var. Come fa la Fiorentina a competere con queste cifre?”

Ha parlato anche a Il Foglio il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, che riparte dalla questione arbitrale: “Io non ho mai detto che il campionato è falsato ma che una squadra come la Juventus, con il monte ingaggi che ha, non aveva bisogno di un errore dell’arbitro per vincere. Volevo sollevare un tema più generale, che vale per tutte le squadre: c’è un problema su come viene utilizzata la tecnologia, che può aiutare gli arbitri a decidere meglio. Penso anche che in certi casi l’arbitro non debba prendere lui la decisione finale: se è stato chiamato dal Var deve essere il Var a decidere”.

E poi ancora sulla Juve: “Io ho rispetto per la Juventus, anzi una volta ero pure tifoso bianconero ma, come ho già detto, una squadra che vince sempre il campionato non fa bene al calcio italiano, che così perder valore sul mercato internazionale”. Poi la parentesi sui ricavi: “Il Milan, che dieci anni fa era tra le squadre top nemmeno c’è (nella top 20 della classifica Deloitte 2020), mentre la Juventus, una volta lontana dai rossoneri, è decima con oltre 450 milioni di euro di entrate. Lo sapete quante sono state le entrate della Fiorentina la scorsa stagione? 94 milioni. Io voglio riportare la mia squadra a competere in Europa ma come si fa con queste cifre?”.