Commisso: “Non ho niente contro il Torino e i suoi tifosi, conosco e rispetto la storia granata”

Tra Rocco Commisso e Urbano Cairo non è mai scorso buon sangue dall’arrivo in Italia del presidente viola. Tra attacchi personali e scontri sul piano della gestione giornalistica dei quotidiani sotto Cairo Editore, il clima tra i due è sempre stato teso e culminato con le parole di Commisso qualche settimana fa, nel quale dichiarava che: ” Cairo (proprietario della Gazzetta dello Sport, ndr), presidente del Torino, può far mettere queste robe sui giornali? Non è accettabile. Anche ieri, che ho aperto il giornale dopo la vittoria della Fiorentina, c’erano soltanto Juve, Inter, Milan e un piccolo ritaglio sul Torino. Ma che cosa vale il Torino?”

Ieri, come riporta Repubblica, dopo la rifinitura Commisso ha voluto però precisare alla vigilia della sfida di oggi tra viola e granata: “Non ho niente contro il Torino o i suoi tifosi. Conosco e rispetto la loro storia. Sono stato a Superga e ho pregato per quanto successo al Grande Torino”.