Commisso non molla: Vuole uno stadio da 42 mila posti e gli serve una legge nuova. E ora rivaluta anche il Franchi

Senza abbandonare l’idea di costruire uno stadio di proprietà da 42 mila posti, la Fiorentina starebbe rivalutando il Franchi. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.

Il progetto di restyling era già pronto a settembre dell’anno scorso, ma era stato stoppato dalla Soprintendenza di Firenze. In particolare era arrivato il veto sull’abbattimento delle curve. Ora quelle stesse curve stanno cadendo a pezzi assieme alle scale elicodali che le accompagnano e che sono ritenute elementi di pregio architettonico.

Commisso non mollerà: vuole uno stadio moderno per alzare l’asticella della Fiorentina. Gli serve una legge nuova e il ‘Barone team’ che è nato la scorsa settimana potrà avere un ruolo importante in questo senso.