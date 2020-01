Commisso: “Non so se si farà lo stadio. L’incontro con Nardella è stato buono, ma domani sveleremo tutto”

All’uscita da Palazzo Vecchio, dopo il colloquio con il Sindaco di Firenze Dario Nardella, ha parlato così il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: “L’incontro è stato buono, come sempre con il sindaco. Abbiamo parlato della situazione dello stadio, e domani entreremo nei dettagli. Sveleremo tutto domani. Non so se si farà lo stadio… Da quanto aspettate, 20 anni no? Io sono qua da 6 mesi”.