Commisso: “Non sono inferiore ai proprietari di Manchester United, Liverpool e Arsenal, ma loro hanno un qualcosa che io non riesco ad avere in Italia. Più entrate per avere giocatori più forti, in Inter-Fiorentina…”

Intervista rilasciata dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Off The Pitch. Il numero uno viola spiega il percorso che dovrà seguire il suo club per diventare competitivo: “Fin dall’inizio ho realizzato quei miglioramenti che dovevano essere fatti per riportare il calcio italiano ai fasti di 30 anni fa. Perché non era più al passo coi tempi e abbiamo bisogno di infrastrutture che siano del 21esimo secolo”.

E ancora: “Una volta che un qualcosa è catalogato come monumento, come nel caso dello stadio Artemio Franchi, devi sottostare alle leggi che preservano questi monumenti e devi avere a che fare con le persone che se ne occupano, le quali rendono quasi impossibile costruire un nuovo stadio. L’Inghilterra ha fatto un lavoro fenomenale con le infrastrutture e i numeri lo mostrano pienamente. E’ inaccettabile che abbiano entrate superiori tre volte rispetto al calcio italiano. Questa è la ragione per la quale dal primo giorno che sono arrivato a Firenze, ho detto voglio fare un percorso veloce che porti alla costruzione di un nuovo stadio e faciliti lo sviluppo del calcio italiano in generale. Ma sfortunatamente, il procedimento è stato lento”.

Poi aggiunge: “Nella stagione 2008/09 la Fiorentina era vicina ai 20 top club europei ed aveva un fatturato di circa 100 milioni di euro. Ora siamo tornati indietro a 94 milioni mentre la media dei top club è passata da 200 milioni a 464 milioni, più del doppio. Io non mi sento secondo a nessuno. I proprietari americani di Manchester United, Arsenal e Liverpool non hanno più risorse finanziarie del sottoscritto. Cosa hanno che io non ho? Nuovi, moderni, stadi che li aiuta a generare entrate più significative rispetto a quelle della Fiorentina“.

E senza un incremento delle entrate, a causa del Financial Fair Play, i viola non potranno investire in maniera più massiccia per comprare giocatori di alto livello: “Basti vedere quello che è successo in Inter-Fiorentina. Stavamo vincendo 3-2 e loro hanno messo in campo come sostituti Vidal, Nainggolan, Sanchez, Hakimi e Sensi. In cinque guadagnano 45 milioni, praticamente quanto io pago per la mia squadra. Per avere gente di questo valore in squadra come questi club dobbiamo generare entrate significative”.