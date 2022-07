Commisso non vuole perdere tempo: al Viola Park cantieri aperti anche ad agosto

Proseguono senza sosta i lavori per il Viola Park, il nuovo centro sportivo della Fiorentina. Rocco Commisso non vuole perdere tempo e per questo motivo, i cantieri rimarranno aperti e attivi anche durante il mese di agosto. L’obiettivo è limitare i ritardi causati dalla pandemia e dai problemi sorti dopo lo scoppio della guerra in Ucraina.

L’obiettivo, come confermato dal sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini, è di inaugurare il Viola Park a Natale. Anche se i lavori verranno completi all’inizio del 2023, gran parte dei lavori saranno terminati per la fine del 2022 e per questo si potrà procedere con il taglio del nastro. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.