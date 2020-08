Commisso non vuole vivere un’altra stagione nell’ombra: I rinforzi di spessore saranno TRE

La Fiorentina è attesa da un mercato importante, inevitabile punto di svolta del nuovo ciclo, che per forza di cose deve vedere la rosa migliorare in ogni reparto e diventare più competitiva, per provare a stare al passo con le ambizioni di Rocco Commisso. Come scrive Calciomercato.com, il presidente viola, infatti, non vuole per nessun motivo trovarsi nuovamente a vivere una stagione nell’ombra, con lo spettro della retrocessione sempre pronto a fare capolino, ma anzi vuole vedere i suoi lottare per l’Europa. Il mercato di gennaio ha già indirizzato la Fiorentina in quella strada, con giocatori importanti arrivati in Toscana, Amrabat su tutti, ma la sensazione è che al gruppo manchi ancora qualcosa. La squadra che avrà in mano Iachini, dopo la conferma arrivata un po’ a sorpresa, sarà sicuramente composta da un gruppo giovane e di talento, con Ribery come grande trascinatore, ma quanto visto nella scorsa stagione non basta. Sicuramente servirà un grande innesto in attacco, dove un bomber da 20 gol non veste la maglia viola da fin troppi anni.. Sono tanti i nomi finiti sul taccuino di Pradè e Barone, che stanno scandagliando tutte le opportunità per trovare la punta che faccia al caso della Fiorentina. Senza girarci troppo intorno, però, per essere competitivi da subito: i rinforzi di spessore dovranno essere tre, uno per reparto, con un regista di alto profilo e un difensore abile nel gioco palla a terra che servono come il pane alla Fiorentina di Iachini.

