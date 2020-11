Commisso: “Nonostante le sfide poste dalla pandemia i nostri dipendenti hanno fornito risultati eccezionali in questo trimestre”

Il Presidente della Fiorentina e CEO di Mediacom Rocco Commisso ha parlato così degli entusiasmanti numeri della sua azienda: “Nonostante le sfide poste dalla pandemia di coronavirus e dalle devastanti tempeste di vento e uragani che hanno colpito alcuni mercati che serviamo, i nostri dipendenti in prima linea hanno assunto il compito di aiutare Mediacom a fornire risultati eccezionali in questo trimestre, sia dal punto di vista operativo che finanziario. Guardando a lungo termine, con i diritti dello spettro CBRS acquisiti nella recente asta FCC, siamo entusiasti dell’opportunità di fornire banda larga wireless fissa a centinaia di migliaia di famiglie non servite o svantaggiate in prossimità della nostra impronta esistente a partire dalla seconda metà del 2021 , favorendo la nostra deliberata transizione verso un modello di business incentrato sui dati “, ha concluso Commisso.

