Commisso: “Nuovo STADIO? Solo le leggi di Dio non si possono cambiare. E sulla Fiorentina del futuro…”

Nella terza ed ultima parte dell’intervento a GR Parlamento Rai, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato del tema stadio: “Dal mio primo giorno ho cominciato a parlare di questo, in Italia vanno rifatte le infrastrutture: siamo rimasti indietro di 70-80 anni. La politica aiuterà noi altri che vogliamo investire per il bene del calcio italiano: speriamo che presto verrà fatta una nuova legge sugli stadi. Volevo fare le cose ‘fast fast fast‘ ma mi sono scontrato con la burocrazia italiana. Solo le leggi di Dio non si possono cambiare: siamo in prima linea per aiutare chi di dovere. La Fiorentina del futuro? La prossima stagione sarà un anno in cui la mia squadra potrà ospitare non solo alla parte sinistra, ma anche a posti più in alto. Io non garantisco mai se non sono sicuro quello che dico”.