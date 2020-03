Commisso ordina la formula C3 per la Fiorentina

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha dato mandato al direttore sportivo Daniele Pradè di tenere i gioielli viola. Lo scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio.

Il vero assalto all’arma bianca sarà per la C3 viola, quella composta da Chiesa, Castrovilli e Cutrone. Massima collaborazione con il primo e con suo padre. Gli verrà sottoposto il nuovo progetto e poi sarà lui a decidere. Se sceglierà di non rimanere lo farà eventualmente prendendosi le responsabilità, ma se ne andrà solo alle condizioni economiche reputate congrue dalla Fiorentina. Per Cutrone garantisce Pradè, mentre su Castrovilli è lo stesso Commisso a fare diga.