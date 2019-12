Commisso parla e a Palazzo Vecchio scorrono un bel po’ di brividi. Il presidente della Fiorentina, con le sue parole, ridimensiona parecchio l’idea di costruire il nuovo stadio della squadra all’interno del comune di Firenze.

“Alla Mercafir sì, ma solo se il prezzo è giusto, perché non è la location ideale per uno stadio degno delle potenzialità della Fiorentina” questa la sostanza delle parole utilizzate dal patron viola. Parole che riaccendono dubbi e perplessità sul trasloco dello stadio nell’area del mercato ortofrutticolo.

C’è però un problema di fondo. In questo momento si sta già parlando di soldi e si sta parlando come se si fosse davanti ad un bene il cui prezzo è trattabile. In realtà a decidere quanto costerà l’area in questione ci sarà, come prevede la legge, un organismo terzo che dovrà fare una valutazione oggettiva. Tutte cose che Commisso conosceva già.