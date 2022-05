Commisso: “Potrebbe esserci la possibilità di ritornare su Torreira. Ma il procuratore con me non la vincerà”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha toccato il tema Torreira: “Sono molto deluso per quello che è successo nelle 24 ore successive all’ultima giornata di campionato. Ci sono dei tifosi che hanno cercato di approfittarsene della situazione con le petizioni. Il procuratore ha fatto quello che ha fatto, ma con me non la vincerà, anzi sarò più duro”.

E poi un’apertura: “Ci potrebbe essere la possibilità di ritornare sulla situazione di Torreira ma non voglio né parlare di pessimismo ed ottimismo”.