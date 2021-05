Commisso: “Pradè? Parlerò a fine campionato. I Della Valle hanno avuto 17 anni, io ho già speso di più”

Rocco Commisso parla dell’operato nei due anni di gestione ma non rivela il futuro della dirigenza: “Ho speso molto di più dei Della Valle in 17 anni, in soli due anni. Per i Della Valle i risultati sono arrivati con Prandelli. Datemi altri 15 anni. I risultati per il momento non sono arrivati. Solo e soltanto critiche. L’abolizione del Fair Play finanziario potrebbe essere utile per noi. Pradè? Nessun annuncio, appuntamento a fine stagione”.