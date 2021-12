Commisso prepara l’anticipo di cassa: dentro Ikonè e resta il sogno Berardi. Il contatto di Burdisso con l’agente di Nunez

La vittoria sul campo e poi il mercato di gennaio ormai dietro l’angolo: il momento della Fiorentina è intrigante, finalmente, sotto tanti punti di vista. In ambito trattative, Tmw ribadisce dell’arrivo ormai definito di Jonathan Ikonè per il quale la società viola verserà al Lille circa 15 milioni di euro.

Non è chiuso però il capitolo Berardi, per il quale la Fiorentina potrebbe in corsa anche in estate: ad oggi l’offerta resta da 20 milioni, più 7 di bonus. E poi l’attaccante, anche in ottica post Vlahovic: Tmw rilancia la candidatura di Darwin Nunez, attaccante del Benfica con il quale il ds Burdisso ha preso contatti di recente.