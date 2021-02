Commisso presto di ritorno in Italia? L’indiscrezione

Nella giornata di mercoledì Rocco Commisso ha lasciato Firenze dopo una lunga permanenza in riva all’Arno tra le vicende di calciomercato e quelle legato al centro sportivo e allo stadio della Fiorentina.

Presto, però, potrebbe fare ritorno in Italia. Come si legge su La Nazione, il presidente viola potrebbe tornare nuovamente nel capoluogo toscano già nel mese di marzo. Così da stare vicino alla squadra per il rush finale di stagione e seguire gli sviluppi sul futuro dell’Artemio Franchi.