Commisso punta tutto su Chiesa. E la Fiorentina intanto incassa la disponibilità di Milenkovic

La sosta forzata del campionato non ha di certo fermato i rumors di mercato anche per quel che riguarda la Fiorentina.

Il Tirreno questa mattina scrive che il presidente viola, Rocco Commisso, punta tutto su Federico Chiesa. C’è un nuovo contratto ancora in ballo che prevede un accordo di due anni più lungo rispetto a quello attuale in scadenza nel 2022 e soprattutto uno stipendio da 5 milioni di euro in su (questa è la cifra che riporta il giornale).

Se però l’attaccante chiederà di andar via per mettersi alla prova su altri palcoscenici, allora il patron viola lo lascerà libero, naturalmente nel caso di arrivo di un’offerta ritenuta congrua e dunque non inferiore ai 70 milioni di euro.

Intanto per la Fiorentina arrivano buone notizie da Milenkovic. Il difensore serbo nel clan gigliato gode di grandissima stima e lui stesso sul tema ha già mostrato apertura e disponibilità nei confronti della società per poter rinnovare il suo contratto che scadrà nel 2022.