Commisso: “Qualcosa si è mosso per il Franchi, se il Comune vuole rifarlo, lo faccia. Ma subito, non si possono aspettare anni”

Un Rocco Commisso sereno dopo la vittoria con il Crotone, ha commentato così al sito ufficiale viola: “Mi prendono tutti in giro per l’allenamento fatto con Vlahovic, se ha portato bene lo faremo tutti i giorni (ride ndr). Sono stato vicino alla squadra, l’ho incoraggiati, gli ho detto che non si può ripetere una partita come quella di Napoli e stasera ho visto tutta un’altra squadra. Avremmo meritato un risultato molto più ampio di questo. Oggi se la meritavano, come non si meritavano di vincere a Napoli ma oggi si sono divertiti. Unione tifosi-squadra? Siamo tutti insieme, non posso venire a Firenze e veder perdere (ride ndr)”.

Un commento anche sulle vicende legate allo stadio: “Sullo stadio qualche movimento c’è stato tra il Comune e il governo, non è la mia idea, se la città lo vuole fare che lo faccia subito. Non si possono aspettare anni. Credo che si vada avanti. Sul Centro Sportivo, voglio dire che tra una o due settimane, tutti i contratti saranno definiti e sarà l’inizio dell’opera, per lasciare a Firenze qualcosa di bello e che la Fiorentina non ha mai avuto”.