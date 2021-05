Commisso: “Quando saprò i piani per il futuro, li comunicherò. Viola Park pronto per settembre del 2022”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha parlato ai giornalisti presenti al Viola Park.

Queste le sue parole: “Dopo le istituzioni, ho invitato qua anche la stampa. Mia madre mi ha dato due mani: posso fare sia la squadra che il centro sportivo. Spero che a settembre del 2022 il Viola Park sia completo, che le gru vadano via e che al loro posto ci saranno la prima squadra, i bambini e la Fiorentina femminile. Quando saprò i piani per il futuro, ve li dirò: questo non vuol dire che fino ad oggi non abbiamo lavorato. Quando sarà giusto dirlo ai tifosi, lo faremo: non so dirvi le tempistiche. Non farò mai promesse che non posso mantenere: potete stare tranquilli, la Fiorentina non fallirà mai. La situazione finanziaria del club è ottimale, ma questo non vuol dire che non abbiamo messo soldi”.