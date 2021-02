Commisso: “Ribery potrebbe restare, nei prossimi mesi…”

Primo gol in campionato. E’ quello siglato venerdì scorso contro il Torino da Franck Ribery. Al termine di questa stagione scadrà il contratto con la Fiorentina per l’attaccante francese, ma non è detto che il divorzio debba per forza consumarsi, anzi.

“In queste settimane mi pare di aver capito che vorrebbe rimanere qui – ha detto su Ribery, il presidente viola Rocco Commisso, su Radio Rai – Forse resterà, ma è presto per parlarne, vediamo nei prossimi mesi. A Rocco non piace mandare via la gente”.