Commisso: “Ringrazio i tifosi per i tanti abbonamenti e le trasferte. Posso trattenermi ancora qua a Firenze”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del suo stato di salute, da quando è tornato a Firenze e ha ringraziato i tifosi per la passione per la squadra. Infine ha comunicato anche quando ci sarà il suo ritorno in America:

“L’ultima volta qualcuno si è arrabbiato perché abbiamo fatto la conferenza dagli Stati Uniti, con le domande preparate. Ringrazio i tifosi per i tantissimi abbonamenti e per le trasferte. Ci sono sempre stati vicini, noi società siamo sempre uniti. Ho passato tanti mali, che non auguro a nessuno, ma adesso sto bene. Ho rimandato la mia partenza, ho parlato con i dottori, e posso stare almeno un altro mese qua“.