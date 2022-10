Commisso saluta la squadra prima della partenza per Edimburgo. Niente trasferta per il presidente viola

A seguire buona parte della rifinitura della squadra c’era pure il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il numero uno viola ha salutato i giocatori e lo staff tecnico prima della partenza di tutto il gruppo per Edimburgo.

Anche questa volta, così come già avvenuto per tutte le altre trasferte europee, Commisso ha deciso di non partire con gli altri. Vedrà la gara da Firenze e ritornerà allo stadio in occasione del match di campionato contro la Lazio, in programma lunedì prossimo.