Commisso…scende in campo insieme alla squadra!

Rocco Commisso è già sceso in campo, al fianco della sua squadra, nella speranza di trovare già oggi a Genova il regalo di Pasqua più atteso, la vittoria. Giovedì sera, con lo spogliatoio al completo dopo gli impegni delle Nazionali (anche se con Biraghi e Castrovilli in “bolla” dopo le positività al Covid nella delegazione dell’Italia), il patron ha chiamato il gruppo. Ha ritrovato il suo allenatore, Beppe Iachini, e, seppur a distanza, ha incitato tutti, come il primo dei tifosi. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.