Commisso: “Se la stagione finisse ora, Iachini resta anche il prossimo anno. Vogliamo riportare la Fiorentina dove merita di essere”

Il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso è intervenuto a RTV 38 parlando del futuro di Federico Chiesa: “Il rapporto è ottimo, sia con lui che con la famiglia. Finiamo questa stagione e poi si vedrà”

E sul rispetto ha detto: “Io non ho mai criticato nessuno. Io gli voglio bene.Sono contento che mi rispettano, come io rispetto loro”.

Su Iachini: “Noi ci ha aiutato a arrivare a questo punto. Se si chiude oggi sarà l’allenatore per l’anno prossimo. Se andranno male si vedrà. L’idea è quella di tenere Iachini”.

E sui giocatori: “Bisogna vedere e valutare chi prendere per la prossima stagione. Datemi tempo, speriamo di ricominciare senza questa malattia e riportare la Fiorentina dove merita di essere”

E sulle casse viola: “Sono fortunato di avere una azienda come Mediacom alle spalle. Ci sono trentatre milioni di americani che sono andati alle casse dei disoccupati. Sono contento che la Mediacom sia dietro, i ricavi della Fiorentina sono andati giù, i costi sono stati tantissimi. I giocatori hanno contratti fissi e vanno pagati. tranquilli c’è la Fiorentina, c’è Rocco, c’è Mediacom. Nessuno si deve preoccupare”

E su Barone e il lavoro in Lega: “Sta facendo un lavoro eccezionale, io sono fuori da questo perchè non sono stato a un incontro di lega. La priorità però va su altro rispetto all’aprire un ufficio di Lega a New York“.

E un possibile regalo: “Voglio tornare a Firenze e riabbracciare tutti. Ringraziando tutti quelli che mi hanno accolto. Voglio bene a tutti”: