Commisso: “Siamo in attesa che il Comune ci comunichi i tempi di ricostruzione sul Franchi. Ma non voglio essere messo sotto dalla Soprintendenza”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato così il Presidente Rocco Commisso: “Ho visitato un po’ la città e ieri ho mangiato anche una bella bistecca fiorentina. E’ stato scritto che invece che visitare la Palazzo vecchio dovevo vedere Nardella. Incontro col Sindaco? I giornali non hanno saputo che ieri ho visto il Nardella, con lui ho sempre avuto un bellissimo rapporto. Ieri sera ho detto a Nardella che in questa situazione non metto soldi. Dobbiamo essere rapidi. Attendo che il Comune ci faccia sapere quali saranno i tempi di ricostruzione dello stadio Franchi e dopo di dirmi quale controllo avrà la Soprintendenza su di me. Non voglio essere messo sotto dalla Soprintendenza”.

