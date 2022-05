Commisso: “Siamo la squadra che ha migliorato maggiormanete il campionato dello scorso anno. Senza grandi ricavi non possiamo arrivare a grandi calciatori”

Il Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha esordito così ai canali ufficiali della Fiorentina: “Il primo anno della mia gestione siamo passati dal sedicesimo al decimo posto. Per quanto riguarda il secondo anno, mi assumo la responsabilità di aver mandato via Iachini. Adesso siamo passati dal sedicesimo posto al settimo. La Fiorentina quest’anno ha fatto ventidue punti in più rispetto all’anno passato. Nessuna squadra in Italia ha fatto meglio di noi. Stadio? E’ fondamentale per noi per aumentare i nostri ricavi. Quest’anno siamo andati meglio dell’anno passato, ma siamo sempre su 80 milioni di fatturato”.

Poi ha proseguito: “Con ricavi importanti si possono prendere grandi calciatori. Senza, non si possono spendere tanti soldi per i giocatori. I ricavi della Fiorentina arrivano anche dalla Mediacom, che ogni anno versa nelle casse viola 25 milioni. Dobbiamo in qualche modo incrementare i ricavi”.