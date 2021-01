Commisso: “Siamo stati fenomenali con il Torino, i ragazzi sono sereni e ora si sono tolti la paura”

Presente anche Rocco Commisso ad assistere alla partita della Fiorentina Primavera, al “Bozzi”. Il patron ha parlato però soprattutto di prima squadra ai social viola: “È da mesi che non li guardo dal vivo. Ora sono qui con loro, vediamo se si può fare meglio in questa partita. La prima squadra col Torino è stata fenomenale: ho parlato tutta la settimana ai ragazzi che scherzavano ed erano sereni. Non ho fatto i passaggi con Vlahovic, forse se li facevo vincevano. Però abbiamo fatto benissimo, ci siamo tolti la paura”.

