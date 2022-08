Commisso: “Sono contentissimo e spero lo siano anche i tifosi, un bell’inizio di stagione. Italiano ha inserito Barak a tempo di record”

Contento anche il presidente Rocco Commisso che ha commentato così al sito ufficiale viola dopo il pari della Fiorentina con il Napoli:

“Buon principio, il Napoli è una buonissima squadra e hanno vinto le donne e anche la Primavera per cui un buon principio di stagione. Sono contentissimo, spero che lo siano anche i tifosi e che le critiche finiscano perché la squadra sta giocando veramente bene. Prima o dopo andremo anche più su in classifica. Oggi avevo paura perché il Napoli è forte, forse l’arbitro poteva fischiare più falli ma andiamo avanti, un buonissimo punto. Ora Udinese e Juventus, una alla volta. I tifosi? Stasera è stata una cosa incredibile, grazie a loro. Italiano? Ho visto che ha messo subito Barak, una cosa che non era mai successa dopo due giorni. Stiamo vicini alla squadra, ai nostri colori anche se si perde”.