Commisso: “Sono contento del lavoro di Italiano fin dal primo giorno e spero che rimanga a lungo. Proseguiremo con Pradè e Burdisso”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso sul futuro di Vincenzo Italiano ha detto: “Fin dal primo giorno, ho fatto tanti complimenti a lui e sono contento del lavoro che ha fatto alla Fiorentina“.

E poi: “Per come sono abituato io, non mi piace mandare via la gente: spero che il mister rimanga per tanto tempo. Vogliamo proseguire anche con Pradè e Burdisso“.