Commisso: “Sono positivo sul Centro Sportivo, credo che me lo lascino fare, abbiamo già accontentato abbastanza la Sovrintendenza. Amrabat ci aiuterà assai

Da New York torna a parlare Rocco Commisso, patron della Fiorentina, a Rtv38, ripartendo dalle prime mosse della nuova stagione: “Ho visto giocate buone con la Primavera, con gol speciali di Castrovilli e Vlahovic, mi hanno riportato il sorriso perché da tempo non li vedevo giocare. A me è piaciuto moltissimo Amrabat, l’avevo visto a Verona dove mi piacque quando vinse contro di noi. Ci aiuterà assai. Tre Nazionali? Sono molto fiero del fatto che i nostri giocatori siano in Nazionale e voglio ricordare anche Cutrone, Ranieri e Sottil in Under 21 e gli altri ragazzi nelle selezioni minori. Infrastrutture? Sul Centro Sportivo ci sono altre richieste da parte della Sovrintendenza ma non voglio fare altri cambiamenti, l’ho detto a Casamonti, non è accettabile. Abbiamo già fatto molto per accontentarli. Abbiamo tenuto la villa, che non volevo tenere e speso tanto. Ora si deve andare avanti e spero che la promessa che è stata fatta a me venga mantenuta, che entro il 15 settembre possiamo andare a dama con i permessi e iniziare a costruire entro fine anno. Sono positivo, credo che me lo lascino fare. Così potremo spostare tutte le squadre in un posto che sarà bellissimo, vogliamo mostrare ai nostri tifosi questo bellissimo luogo a Bagno a Ripoli”.

