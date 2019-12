Commisso: “Sono venuto a Firenze per vincere e investirò il più possibile per farlo. La Fiorentina deve arrivare al livello delle grandi società europee”

A Radio Bruno Toscana il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato anche di Chiesa e non solo: “Ho parlato con il padre, è una bravissima persona. Posso dire che a Gennaio Federico rimarrà con noi, poi a Giugno vedremo. Prenderemo la decisione migliore per il giocatore e per la Fiorentina. Italia? Per il calcio la preferisco all’America, mentre riguardo al business si può sicuramente fare di più. Nello specifico, si dice sempre che la Fiorentina è un patrimonio della regione e della città; bene, allora bisogna che anche la città ci metta i soldi, non solo io. Io investo volentieri, ma non se ne può approfittare. Quando ho deciso di acquistare la Fiorentina? Nel 2016, quando i Della Valle misero in vendita la società. Poi le cose si sono un po’ perse, perché mi chiedevano troppo e allora li ho rimandati a casa. Alla fine, per fortuna, la questione si è risolta e si è conclusa come tutti sapete. Cosa non va nella squadra? Non lo so, sicuramente non sono contento di come sta andando adesso. Se facessimo peggio dell’anno scorso sarebbe un fallimento, e non ho certo intenzione che ciò avvenga; sono venuto qui per lottare, non per perdere. Purtroppo al momento la Fiorentina non è al livello di altre società dal punto di vista delle risorse economiche. Per questo motivo sto investendo sulle infrastrutture, che permettano alla società di fare più incassi e quindi spendere di più sul mercato. Giocatore che mi è piaciuto di più finora? Se proprio devo scegliere, premio Pezzella perché è il capitano e il nostro trascinatore”.