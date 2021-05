Commisso spera in un ripensamento di Gattuso. Altrimenti c’è la pista estera

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, spera ancora in un ripensamento da parte di Gennaro Gattuso. Su La Gazzetta dello Sport viene in pratica viene confermato quello che abbiamo scritto ieri in proposito. Il no definitivo ancora non è arrivato. Nel frattempo, però, la Fiorentina è tornata subito a guardarsi intorno.

Secondo la ‘rosea’ la pista estera è nuovamente d’attualità. In particolare con Marcelino che ha costruito un fantastico progetto tecnico a Bilbao. L’idea della Fiorentina è quella di affidare la squadra a uno che sappia dare un gioco riconoscibile. E Marcelino è un allenatore che propone bel calcio, puntando sulla qualità più che sull’aggressività. Resta in piedi anche la pista Fonseca, in uscita dalla Roma ma interessato a restare in Serie A.

Ancora su Gattuso, se chiude definitivamente il dialogo con la Fiorentina, la pista più accreditata porta nella Capitale, sponda Lazio.