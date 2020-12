“Commisso sta facendo lavorare Barone un po’ come i Della Valle con Cognigni. Ma a gestire le società va messa gente che sa di calcio”

Il giornalsita de La Repubblica Giuseppe Calabrese a Radio Bruno in chiave Fiorentina, ha parlato anche del quadro dirigenziale: “Commisso al momento sta facendo fare a Barone quel che i Della Valle facevano con Cognigni. A gestire una società va messa gente che sa di calcio, serve una struttura dirigenziale solida. Prandelli prima del match contro il Benevento mi disse che era preoccupato, aveva già capito la situazione all’interno della rosa. Servirebbe un leader, uno come Castrovilli dovrebbe prendersi la squadra sulle spalle. Ma non è ancora il calciatore che speravamo”.

0 0 vote Article Rating