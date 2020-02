“Commisso sta lavorando ad una Fiorentina competitiva. L’acquisto di Amrabat lo dimostra”

Vittorio Tosto, doppio ex di Fiorentina e Sampdoria, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Tutto sommato Iachini sta facendo bene, prima nell’ambiente c’era malumore perché Montella non era gradito. Commisso? Bisogna dargli i meriti perché ha le idee chiare e sta facendo grandi cose nel calcio italiano. La Fiorentina deve lavorare per il futuro e cercare di finire al meglio questa stagione, vincendo magari qualche partita importante. Il presidente vuole accorciare i tempi per portare la Fiorentina in Europa: l’acquisto di Amrabat sta lì a dimostrarlo. Commisso ha speso di più a gennaio per avere una Fiorentina competitiva già nella prossima stagione”.