Commisso sta per tornare a Firenze: un’agenda fitta di impegni tra esordio in Europa, Viola Park e stadio

Dopo otto mesi dalla sua ultima visita a Firenze il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è pronto a tornare per stare vicino anche fisicamente alla squadra che si appresta a cominciare la stagione. Secondo La Nazione in edicola oggi il patron viola arriverà tra il 12 ed il 13 agosto e la sua prima uscita pubblica sarà al Franchi in occasione della partita contro la Cremonese. Resterà per seguire anche l’andata del play off di Conference League presumibilmente contro il Twente, la partita che contraddistinguerà il debutto in Europa della sua gestione.

Il presidente viola potrebbe restare fino al 3 settembre, ovvero quando la Fiorentina ospiterà in casa la Juventus. Ma potrebbe trattenersi in Italia anche per più tempo, dato che gli appuntamenti in agenda non sembrano mancare. Ovviamente ci sarà da dare uno sguardo approfondito all’evoluzione del Viola Park per poi affrontare la questione restyling dello stadio ‘Franchi’. Per questo motivo è in programma un incontro con il sindaco Nardella e, oltre a decidere se essere o meno partner nei lavori di ristrutturazione, dovrà anche decidere il destino della squadra, ovvero se farla traslocare in altro impianto oppure far giocare le partite in un ‘Franchi’ a capienza ridotta.