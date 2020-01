Commisso, stavolta l’assenza è cortissima: il patron al fianco della Fiorentina nelle prossime ore

Dalla Coppa Italia alla Coppa Italia: l’assenza di Rocco Commisso da Firenze potrebbe durare appena due settimane, da quando il patron lasciò Firenze proprio il giorno dell’impresa contro l’Atalanta alla giornata di mercoledì, dove la Fiorentina cercherà il bis in casa dell’Inter. Come riportato da La Nazione infatti, il numero uno viola sarà al fianco della sua squadra nei prossimi giorni, presumibilmente da mercoledì appunto, per assistere al match a San Siro e alle ultime ore di un calciomercato dove la Fiorentina deve essere protagonista per forza di cose.