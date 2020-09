Commisso: “Su Chiesa non parlo, dovete aspettare. Pezzella non sta bene e nemmeno Pulgar. Nardella…” VIDEO FN

All’uscita dal Centro Sportivo ha parlato il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue parole su Federico Chiesa e su gli ultimi giorni del calciomercato: “Stamani ho visto tutta la squadra durante gli allenamenti. Non dico niente su Chiesa, dovete aspettare. Ancora c’è tempo per agire sul mercato. Spero che la nostra rosa rimanga così. Ci sarà Chiesa contro la Sampdoria? Si (poi abbozza un rapido saluto ndr). Le accuse di Nardella? Non leggo cosa esce sui giornali. Spero che la politica mi lasci fare quello che voglio. Io parlo in generale. Da quando ho comprato la Fiorentina sapete quanta gente vuole lavorare on noi? Tanta! Forse qui non c’è abbastanza lavoro. Quando esce il pane escono anche le formiche. Non volevo accusare il Comune, parlavo in generale. Pezzella non sta bene e nemmeno Pulgar“.

