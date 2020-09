Commisso subito al centro sportivo: Il presidente a colloquio coi nuovi. L’abbraccio a Chiesa e il saluto alla Primavera. FOTO

Non appena avuto il via libera (il secondo tampone Covid è risultato negativo), il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso si è subito recato al centro sportivo. E’ stata questa l’occasione per salutare e conoscere alcuni nuovi arrivi, in primis quell’Amrabat che proprio lui ha voluto fortemente, ma anche per abbracciare chi già c’era. Particolarmente affettuoso il saluto che c’è stato con Chiesa, con il quale dovrà sedersi ad un tavolino nei prossimi giorni.

Il tour si è concluso con un discorso alla squadra e anche alla Primavera di Aquilani, presente al centro sportivo.