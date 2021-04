Commisso sulla Fiorentina: “Sono un tipo duro, non voglio fare soldi col calcio. Per gli altri è difficile capirlo ma è un dato di fatto”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha avuto un ruolo di primo piano nella trattativa chiusa tra il calcio italiano e la ViacomCBS che trasmetterà negli Stati Uniti la nostra Serie A. Un accordo da oltre 200 milioni di dollari (circa 170 milioni di euro).

Commisso è stato in stretto contatto con Bob Bakish, amministratore delegato di Paramount Plus, che detiene la proprietà di ViacomCBS. “Facevo il tifo per lui – ha detto Commisso a Nexxttv.com – Ha tirato fuori ogni singolo dollaro che pensavo fosse giusto per l’accordo? No. Era migliore di tutti gli altri? Sì. Sarebbe giusto dire che attraverso il mio coinvolgimento, uno: c’è stata l’offerta e due questa offerta è stata aumentata”.

Ma Commisso ha anche parlato di questioni relative alla Fiorentina e al progetto di crescita del club (compreso lo stadio): “Sono un tipo duro quando si tratta della maggior parte delle cose – ha detto Commisso – Non lo faccio per fare soldi, lo faccio per restituire al calcio quello che il calcio ha fatto per me e per restituire alla mia Italia. È molto difficile per gli altri capirlo, ma è un dato di fatto”.