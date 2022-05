Commisso torna a parlare: ecco quando ci sarà la conferenza del presidente della Fiorentina

Finalmente torna a parlare anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Domani alle 13:00 ci sarà una conferenza stampa (presumibilmente in collegamento online) del presidente viola, che risponderà alle domande dei giornalisti.

Sarà l’occasione per parlare del ritorno in Europa della squadra viola e di quello che sarà il mercato della Fiorentina, riscatto di Torreira in primis.