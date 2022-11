Commisso torna negli USA in vista della pausa per il Mondiale. Al suo ritorno sulla scrivania ci saranno rinnovi e calciomercato

Dopo tre mesi, questa mattina Rocco Commisso saluta Firenze. Il presidente della Fiorentina farà ritorno negli Stati Uniti dopo la permanenza in Italia, visto che la squadra viola dopo l’impegno di domenica a San Siro vivrà un lungo stop per i Mondiali in Qatar. Un ritorno certamente più tranquillo rispetto a quello che avrebbe potuto vivere qualche settimana fa, visto che la squadra viola ha inanellato cinque vittorie consecutive che l’hanno rilanciata sia in campionato che in Conference.

Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio il presidente potrebbe tornare in Italia già nel mese di gennaio, quando ricominceranno gli impegni sul campo e quando il calciomercato entrerà nel vivo. Quando farà rientro a Firenze saranno sempre molti gli argomenti sul tavolo a cominciare dai rinnovi e dalla voglia di migliorare rosa. Uno dei temi post-Mondiale sarà il rinnovo di Bonaventura (scadenza giugno 2023) con la volontà delle parti di andare avanti insieme. Verranno fatte riflessioni, con meno urgenza, anche su Saponara e Venuti, anche loro in scadenza.

Tra gli altri temi riguardanti il mercato c’è quello dei portieri (con la situazione Gollini sotto la lente d’ingrandimento) e quello degli attaccanti (con Jovic e Cabral che, però, sembrano in crescita).