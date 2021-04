Commisso: “Tre Coppe Italia di fila sono un orgoglio per Firenze. Complimenti ad Aquilani e ai ragazzi, sono stati fantastici”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato a Sportitalia dopo la conquista della Coppa Italia: “Tre Coppe Italia consecutive sono motivo di orgoglio per Firenze, per i tifosi e per la società. Io non ho fatto niente, sono stato solo spettatore di questa grande impresa. I meriti sono di Aquilani e dei ragazzi. Mi piace tanto Aquilani come allenatore, ha fatto un grandissimo lavoro. Oggi la Fiorentina ha giocato un grande primo tempo, nel secondo tempo abbiamo sofferto ma alla fine quello che conta è il risultato”.