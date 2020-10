Commisso: “Trofei e infrastrutture, voglio lasciare qualcosa che resti nella storia di Firenze e della Fiorentina per sempre. Non sono venuto per far soldi ma nemmeno per perderli ogni anno. E per comprare il club ho speso…”

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a Off The Pitch parla della questione stadio e dichiara: “All’Artemio Franchi non c’è un posto in cui mangiare, non c’è un’attività commerciale. Non abbiamo una hall of fame. Non abbiamo un hotel. Abbiamo bisogno di tutta una serie di attività che attirino persone allo stadio anche nei giorni in cui non c’è la partita per aumentare le entrate. Anche in misura maggiore rispetto a quanto fatto dalla Juventus con lo Stadium. Gli americani fanno sempre paragoni con gli altri sport negli Stati Uniti. Se vuoi comprare una top franchise devi spendere qualcosa come due o tre miliardi di dollari per farlo. Io ho comprato la Fiorentina per 170 milioni di euro. Se lo sport americano vale X, il calcio con tutto il suo appeal internazionale dovrebbe valere Y, invece…”.

Poi conclude: “Non sono venuto qua per fare soldi, ma sarei dispiaciuto di continuare a perdere molti soldi ogni anno, questa è l’altra faccia della medaglia. Sono venuto qui per investire, per seguire il mio sogno, la mia passione per il calcio e l’amore per l’Italia, la nazione nella quale sono nato. Voglio lasciare qualcosa in eredità, come vincere trofei sul campo o costruire nuove infrastrutture, qualcosa che sia parte di Firenze e della Fiorentina per sempre”.