Commisso, un leone in gabbia. Il Presidente viola vive ore e ore attaccato al telefono; il rinnovo di Vlahovic…

È come un leone in gabbia. Rocco Commisso avrebbe dovuto arrivare a Firenze questa settimana. Con la solita ricca scaletta di appuntamenti già fissata. Invece il presidente della Fiorentina è bloccato a New York. Ma è più che mai operativo. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il magnate americano vive ore e ore attaccato al telefono per parlare con il suo braccio destro Joe Barone, con Iachini e con i giocatori. Il campionato è fermo ma la società viola va avanti. Barone e Pradè hanno preparato il terreno per discutere di due contratti da allungare. Praticamente è tutto fatto con Vlahovic che si legherà per i prossimi cinque anni alla Fiorentina con uno stipendio che, alla fine, supererà di poco il milione di euro. Il serbo è uno dei pupilli di Rocco. E sarà lui ad annunciare il nuovo accordo, con tanto di stretta di mano con l’attaccante, davanti alle telecamere.