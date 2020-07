Commisso vuole schivare il boomerang De Rossi mentre il sogno Spalletti… è destinato a rimanere tale

L’incontro a cena tra Luciano Spalletti e una bella fetta di dirigenza della Fiorentina non deve far pensare a chissà quale scenario: la presenza del tecnico di Certaldo e di Daniele Pradè e Joe Barone, con famiglie, è stato realmente casuale. Certo, nel calcio spesso da cosa (anche casuale) nasce cosa ma almeno stando al Corriere dello Sport-Stadio non sarà questo il caso, perché Spalletti ha ancora questa sorta di spada di Damocle (al contrario) che lo “costringe” a percepire oltre 4 milioni di euro per un altro anno, prima della scadenza del suo contratto con l’Inter. La società viola però il futuro della panchina lo sta studiando e tra i vari nomi di questi giorni c’è stata anche la suggestione De Rossi: idea nata forse per scherzo ma poi valutata seriamente, anche dal patron Commisso, che però ha respirato subito l’aria contrariata di Firenze, percependo la candidatura dell’ex capitano giallorosso come un pericoloso boomerang.

0 0 vote Article Rating