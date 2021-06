Commisso vuole un tecnico che sia convinto di allenare la Fiorentina. Frizioni tra le proprietà americane alla base dei problemi per Italiano

Ulteriori dettagli sulla questione allenatore emergono durante il TGR della Toscana. Come abbiamo scritto poco fa la trattativa con Italiano è rallentata e così la Fiorentina si sta guardando intorno per cercare un’alternativa. In pole Fonseca, ma anche Benitez e Abel Ferreira (attualmente al Palmeiras).

Ciò che emerge è che Commisso voglia un allenatore che sia convinto della Fiorentina, e felice di allenarla. Per quanto riguarda Italiano i problemi, oltre alla clausola da pagare, sarebbero legati al rapporto non idilliaco tra le proprietà americane di Fiorentina e Spezia. In ogni caso, la Fiorentina non può più aspettare e per questo ci si aspetta un annuncio nelle prossime ore.