Commisso: “Dipendesse solo da me, farei lo STADIO al posto del Franchi. Da oggi prenderemo in considerazione altre ipotesi oltre a Mercafir e Campi”

Durante la conferenza stampa, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha risposto anche alle domande dei giornalisti presenti: “E’ brutto che la gente non creda alla realizzazione dello stadio. Fidatevi, io voglio farlo, non ho intenzione di vedere giocare la Fiorentina al Franchi per altri quindici anni. Comprare il Franchi? Al momento non è giusto parlarne. Noi dobbiamo guardare a più opzioni, sia a Firenze che fuori dal Comune. Non parlo di Lucca, non parlo di Torino, ma comunque di zone limitrofe. Se mi aspetto un abbassamento dei prezzi della Mercafir? Spero che la città rivaluti la situazioni, perché ci sono vari modi per arrivare a una soluzione. Non c’è solo il prezzo del terreno, ci sono anche gli oneri, le tasse e tante altre cose da considerare. Comunque il bando è una cosa pubblica, quindi non è neanche detto che lo vinciamo noi. Potrei considerare, semmai, anche l’ipotesi non di comprare l’area ma di prenderla in concessione. Se mi sono dato una scadenza? Non di preciso, nel senso che per adesso abbiamo sempre pensato solo alle opzioni di Campi, Campo di Marte e Mercafir. Ma da oggi cominceremo a pensare anche ad altre zone. In ogni caso, l’obiettivo rimane quello di avere uno stadio entro quattro anni a partire da Settembre. Guardate il centro sportivo, in pochissimo tempo abbiamo fatto tutto grazie anche all’ottimo sindaco di Bagno a Ripoli che ha fatto le cose giuste, come piace a me. La mia preferenza? Se me lo lasciassero fare, io lo stadio nuovo lo costruirei a Campo di Marte al posto del Franchi, come hanno fatto a Wembley. Però non mi fanno nemmeno toccare le curve, e non ho idea di quale legge lo dica visto che ad esempio allo stadio di Bologna si può intervenire tranquillamente. Comunque, Campo di Marte o no, io voglio fare lo stadio e questo viene prima di tutto, ovviamente senza spendere quanto hanno speso Tottenham e Manchester City perché la Fiorentina non fattura quelle cifre. Se sono deluso rispetto a quando sono arrivato? Per la questione stadio si, non mi aspettavo che le cose fossero così complicate. Forse sono andato troppo fast per i tempi italiani. Tuttavia, nonostante questo, non avrei mai rinunciato a comprare la Fiorentina”.