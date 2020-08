Community Shield: Torreira neanche in panchina. Problema fisico o indizio di mercato?

In questo momento a Londra, sul campo di Wembley, si sta giocando il primo trofeo dell’anno: Arsenal e Liverpool si affrontano per determinare chi quest’anno alzerà la Community Shield. Al centro dell’attenzione dei tifosi viola ci doveva essere l’obiettivo di mercato della Fiorentina, l’ex Sampdoria Lucas Torreira: il centrocampista uruguaiano, ormai ai margini dei Gunners, quest’oggi però a Wembley non si è visto. Il centrocampista infatti non è finito neanche in panchina. Al momento non ci sono stati chiarimento in merito alla sua assenza, ma probabilmente nelle prossime ore si saprà di più. Resta quindi da capire se Torreira non è stato convocato a causa di problemi fisici, o se si tratta ufficialmente di una scelta di mercato.

